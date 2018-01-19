20 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.01.2018, суббота

10:00 Ялта – Пленарное заседание III конференции «Артек: тематические образовательные программы» (МДЦ «Артек», пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 41)

10:30 Севастополь – Межрегиональный этап соревнования Робо Карусель Х Всероссийского робототехнического фестиваля «Робо Фест Крым – 2018» (Станция юных техников, ул. Горпищенко, 39)

11:00 Симферополь – Художественная акция «Крым – полуостров ярких красок» (сквер Республики)

12:00 Евпатория – Открытый турнир Евпатории по художественной гимнастике «Белоснежка» (центр спорта «Эволюция», пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1)

12:00 Феодосия – Выставка авторских кукол «Маленькая сказка» (музей Марины и Анастасии Цветаевых, бул. Коробкова, 13)

13:00 Судак – Праздничный концерт «Тебе, мой Крым дарю свои признанья», приуроченный ко Дню Республики Крым (Городской Дом культуры, ул. Ленина, 47)

13:00 Севастополь – Награждение победителей конкурса рисунков и поделок на тему «Новогодний Херсонес» (Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

14:00 Ялта – Концерт-встреча ко Дню Республики Крым (Дом-музей А.П. Чехова, Кирова, 112)

16:00 Евпатория – Открытие отчетной выставки городского фотоклуба «Евпатория» (галерея актуального искусства «theHARASHO», ул. Бартенева, 1-5)

Крым. Другие новости 19.01.18

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