21 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.01.2018, воскресенье

10:00 Евпатория – Митинг и возложение цветов к памятнику В.И. Ленина. Организатор – Евпаторийское городское отделение КПРФ (сквер им. В.И. Ленина)

14:00 Феодосия – Киноклуб «Художник и море» для просмотра художественного фильма «Жажда жизни» (1956 г., США) (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовсокго, ул. Галерейная, 2)

14:00 Симферополь – Концерт «Одаренные дети Крыма» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

16:00 Симферополь – Концерт Великие имена с камерным оркестром» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

16:00 Севастополь – Музыкальный лекторий: «Вечер памяти Владимира Высоцкого» (Дом культуры, с. Вишневое)

Крым. Другие новости 20.01.18

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