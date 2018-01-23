23 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23.01.2018, вторник

10:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т Кирова, 13. Прямую трансляцию будет осуществлять ТК «Первый Крымский»)

10:30 Симферополь – Презентация англоязычной версии издания «Крымский журнал» (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Севастополь – Старт реализации проекта «Доктор сказка» – победителя конкурса молодежных проектов 2017 года (горбольница № 5, пр-т Генерала Острякова, 211 а)

14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

15:00 Ялта – Беседа-лекция со школьниками Алупки «Россия – Родина моя. История Республики» ко Дню Республики Крым (библиотека Воронцовского дворца, г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, 18)

Крым. Другие новости 22.01.18

Крымский политолог: Порошенко не заговаривается, он – проговаривается. / Новым идеологом Cевастополя займется Следственный комитет. / В Севастополе пациентка избила фельдшера скорой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»