24 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24.01.2018, среда

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Музыки, 50)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Судак – Семинар «Старт 2018» для юридических лиц, предпринимателей и физических лиц – собственников, управляющих малыми и большими отелями (гостиница «Астарта», ул. Морская, 1 а)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция директора севастопольского филиала МГУ им. Ломоносова Ивана Кусова, замдиректора понаучной работе Павла Французова, студентов 4 курса вуза на тему: «Филиал МГУ: молодежь в большой науке» (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Симферополь – Выставка памяти Рудольфа Подуфалого «Подарок искусствоведу» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

15:00 Севастополь – Консультационный пункт «Вопросы трудового законодательства» (центральная городская библиотека, им. Толстого, ул. Ленина, 51)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

15:00 Симферополь – «Круглый стол» с участием бизнес-омбудсмена Бориса Титова, представителей кредитных и банковских организаций, крымских предпринимателей «Доступное кредитование для населения и бизнеса в Крыму: мифы и реальность» (конференц-зал отеля «Зелёный театр», ул. Ленина,1)

18:00 Судак – Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов власти по итогам выездных приемов граждан (администрация города, ул. Ленина, 85 а)

18:00 Севастополь – Молебен, посвященный невинноубиенным в годы репрессий казакам (Владимирский собор, Центральный холм)

Крым. Другие новости 23.01.18

В Керчи произошло обрушение крепости Ени-Кале. / Участников крымской «офшорной» зоны лишат льгот и заставят платить. / Игорной зоне в Крыму нашли новое место. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»