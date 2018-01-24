25 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

25.01.2018, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Джанкой – Заседание сессии Джанкойского городского совета (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 15)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Пресс-конференцияминистра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина и его заместителей о реализации государственной программы поддержки крымского агропромышленного комплекса: итоги 2017 года и перспективы развития на 2018 год (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Судак – Торжественное мероприятие с возложением цветов, посвященное 76-й годовщине высадки Судакского десанта 1942 года (Памятный знак, центральная набережная города)

11:00 Севастополь – Пресс-конференция к V Международному фестивалю «В. Высоцкий. Сквозь время....Крым. Севастополь» и установке памятной доски Владимиру Высоцкому в Севастополе (Севастопольский академический театр танца им. Елизарова, пр-т Нахимова, 4)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция первого замминистра промышленной политики Крыма Константина Равича, замначальника отдела по делам несовершеннолетних МВД России по РК и г. Севастополю Виктора Билоконя, главного внештатного специалиста-нарколога минздрава Крыма Марины Шоренко (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

12:00 Севастополь – Ознакомление с ходом работ по реконструкции Парка Победы и пресс-конференция (гостиница «Омега – клуб», ул. Летчиков, 5)

12:30 Симферополь – Встреча председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова со студентами академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского (каб. 310, ул. Киевская, 181)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Праздничные мероприятия ко Дню российского студенчества (Татьянин день) (филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, ул. Героев Севастополя, 7)

15:00 Севастополь – Общегородской семинар для работодателей Севастополя (ул. Руднева, 40)

15:45 Севастополь – Чемпионат и Первенство города Севастополя по плаванию (ул. Вакуленчука, 7)

16:00 Севастополь – Заседание клуба «Визир» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

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