26 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26.01.2018, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Митинг, посвященный 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда (Аллея Славы городов-героев, пл. Нахимова)

10:00 Алушта – Заседание очередной сессии Алуштинского городского совета (зал заседаний, пл. Советская, 1)

10:00 Судак – Заседание сессии Судакского городского совета (зал заседаний, ул. Ленина, 85 а)

10:00 Симферополь – Пресс-конференция президента Всекрымского еврейского конгресса Яна Эпштейна, директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина и директора мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный»Сергея Жученко, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста (ул. Севастопольская, 8)

10:30 Севастополь – Рабочая поездка председателя Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой на округ (детсад № 130, ул. Героев Бреста, 43)

10:30 Севастополь – Экскурсионная поездка на юбилейном 100-м троллейбусе, выпущенном на маршрут в Севастополе (пл. Нахимова – Сапун-гора)

11:00 Симферополь – Всекрымская молодежная конференция на тему «Холокост и современность», с участием главы Симферопольского района Михаила Макеева, депутата Госсовета Крыма, заместителя председателя Русскойо бщины Крыма Анатолия Жилина, зампредседателя объединения «Бывших несовершеннолетних узников нацизма», бывшей узницы концлагеря «Красный» Нелли Васадиной, начальника управления по делам молодёжи минобразования Крыма Евгения Костылева (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

12:00 Севастополь – Возложение цветов к Вечному огню Мемориала на Сапун-горе (Сапун-гора)

14:00 Евпатория – Заседание очередной сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний, пр-т Ленина, 2)

16:30 Севастополь – Заседание Общественного совета при главном управлении культуры Севастополя (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

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