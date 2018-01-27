27 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.01.2018, суббота

10:00 Евпатория – День «открытых дверей» в спортивных учреждениях города (Дворец спорта, пр-т Победы, 11)

11:00 Евпатория – Тур Чемпионата Крыма по волейболу среди женских команд (сш №16, ул. 60 лет ВЛКСМ, 30)

11:00 Феодосия – Семинар ЖКХ (малый зал, Феодосийский городской Дом культуры, пр-т Айвазовского, 7)

14:00 Феодосия – Концертная программа, посвященная 80-летию Владимира Высоцкого (большой зал, Феодосийский городской Дом культуры, пр-т Айвазовского, 7)

14:30 Севастополь – Встреча писателей, поэтов и художников в рамках литературного салона «Херсонесская Лира» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

14:45 Симферополь – Торжественное открытие Чемпионата Крыма по легкой атлетике в помещении, Чемпионата и первенства Крыма по многоборьям (легкоатлетический манеж факультета физической культуры и спорта Таврической академии КФУ, ул. Студенческая, 10/12)

15:00 Ялта – Встреча Клуба вольных путешествий им. Боровко, посвященная памяти Ефима Зайдмана (центральная городская библиотека им. Чехова, ул. Морская, 8)

15:00 Феодосия – Открытие выставки «Памятники крымской старины» акварелей Константина Богаевского (галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

Крым. Другие новости 26.01.18

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