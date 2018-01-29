29 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.01.2018, понедельник

09:00 Севастополь – Аппаратное совещание губернатора Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:30 Симферополь – «Круглый стол», приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста, с участием спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова (мемориальный комплекс «Концлагерь «Красный», село Мирное, ул.Белова, 44)

12:00 Симферополь – Внеочередная сессия Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

12:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам (каб. 429, ул. Карда Маркса, 18)

13:00 Евпатория – Вечер-реквием «Скорбные фиалки Холокоста» к Международному дню памяти жертв Холокоста (библиотека им. Сельвинского, пр-т Победы, 19)

18:00 Севастополь – Заседание рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям города Севастополя в организации подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации (большой зал, ул. Ленина, 2)

Крым. Другие новости 28.01.18

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