30 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

30.01.2018, вторник

10:00 Севастополь – Первое пленарное заседание восьмой сессии Законодательного собрания Севастополя (зал заседаний, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя Государственного комитета по делам архивов Крыма Олега Лобова и зампредседателей Ольги Мусияченко и Татьяны Шаровой об основных задачах, перспективах и проблемах, стоящих перед архивной отраслью (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

13:00 Севастополь – Финал регионального этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций (спортклуб СевГУ, ул. Университетская, 33)

15:00 Севастополь – Финал регионального этапа Центральной программы «Российского Союза Молодёжи» «Ученическое самоуправление» (дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)

15:00 Симферополь – «Круглый стол» на тему «Как к штыку приравняли перо: война против российских журналистов» с участием корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой, замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадима Первых, корреспондента «Парламентской газеты» Александра Мащенко, председателя крымского отделения Союза журналистов России Андрея Трофимова (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

15:00 Симферополь – Пресс-конференция начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым, полковника полиции Анатолия Борисенко (ул. Севастопольская, 8)

15:00 Симферополь – Встреча замглавы администрации Симферополя Ирины Бойко с опекунами детей для решения проблемных вопросов (малый зал, ул. Горького 15)

18:00 Симферополь – Открытая встреча «Как к штыку приравняли перо: война против российских журналистов» с российским журналистом, корреспондентом ВГТРК Ольгой Курлаевой (конференц-залгостиницы «Москва», ул. Киевская 2)

Крым. Другие новости 29.01.18

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