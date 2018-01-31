31 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

31.01.2018, среда

09:30 Севастополь – Пресс-конференция главы Контрольно-счётной палаты Севастополя Юлии Кокаревой (каб. 13, ул. Ленина,3)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

11:00 Севастополь – Рабочая поездка спикера Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой на округ (культурно-информационный центр, ул. Павла Корчагина,1)

11:00 Евпатория – Литературный вечер к 135-летию А.Н. Толстого (библиотекаим. А.С. Пушкина, ул. Братьев Буслаевых, 25)

11:00 Феодосия – Открытый региональный конкурс исполнителей на оркестровых инструментах «Виртуозы Киммерии» (детская музыкальная школа № 2, ул. Федько, 22)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Севастополь – Торжественное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, посвященное 100-летию со дня ее основания (комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь – Казань», посвященная Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений. Участники в Москве: – председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности протоиерей Александр Ткаченко. В Симферополе: секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов, главный раввин Симферополя Йехезкель Лазар (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Совещание-семинар с представителями предприятий, индивидуальными предпринимателями на тему: «Внедрение электронной ветеринарной сертификации» (ул. Надеждинцев, 1/5)

18:00 Симферополь – Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов власти по итогам выездных приемов граждан в поселениях Симферопольского района (большой зал, ул. Павленко, 1)

18:30 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению вопросов о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при реконструкции объекта капитального строительств (малый зал, ул. Толстого, 15)

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