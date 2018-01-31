01 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.02.2018, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

10:00 Судак – Публичные слушания на тему «Стратегия социально – экономического развития городского округа Судак (зал заседаний, ул. Ленина, 85 а)

11:00 Симферополь – Траурные мероприятия, приуроченные ко дню трагической гибели дважды Героя Советского Союза Амет-Хан Султана (мемориальная доска на площади им. Амет-Хан Султана)

12:00 Симферополь – Расширенное совещание на тему: «Новое в законодательстве Российской Федерации. Классификация объектов туристской индустрии и совершенствование правового регулирования предоставления гостиничных услуг» (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Севастополь – Открытие общественного бюро по трудоустройству пенсионеров и членов их семей (ул. Балаклавская, 8)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная Году добровольца (волонтера), с участием исполнительного директора регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

Крым. Другие новости 31.01.18

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