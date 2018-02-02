03 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03 .02.2018, суббота

10.00 – Евпатория Открытый чемпионат Республики Крым по плаванию в категории «Мастерс» (ЦС «Эволюция», поселок городского типа Заозерное, аллея Дружбы, 1)

10.00-16.00 Ялта – Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения (пятиборье) (Стадион МБУ Спортивно-оздоровительный комплекс «Авангард», Бирюкова 2а)

10.00 Джанкой – Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва». ул. Ленина, 6 (Управление образования, молодёжи и спорта Джанкойского района, л. Ленина, 6)

11. 00 Феодосия – Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва». (Феодосийская финансово-экономическая академия, Адмиральский бульвар, 34)

11.00 – Евпатория – День открытых дверей для детей войны и их внуков, участников ВОВ и иих внуков, с просмотром спектакля и кракой обзорной лекцией о событиях Сталинградской битвы (Театр-студия кукол «Марионетки», Интернациональная улица, 17)

11.30 Симферополь – Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва». (Медакадемия им. С.И. Георгиевского, бульвар Ленина, 5/7)

12.00 Кореиз – Кинопоказ «Сталинградская битва» (Кореизский поселковый клуб, ул. Севастопольское шоссе, 4)

14:00 Коктебель – встреча главы администрации города Феодосии Сергея Фомича с жителями посёлка (Дом Культуры «Юбилейный)

16.00 Ялта – Литературный час «Певец русской природы» к 145-летию со дня рождения М. М. Пришвина (Библиотека-филиал №8, Халтурина,19, к.19)

17.00 Гурзуф – Киновечер, посвященный 75-летию со Дня Победы в Сталинградской битве 1943 года ( Гурзуфский дом культуры, Артековская,12)

Крым. Другие новости 02.02.18

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