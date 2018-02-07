07 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

0 7 .02.2018, среда

09.15 Севастополь – пресс-конференция заместителя Председателя Законодательного Собрания Кулагина А.А. (ул. Ленина,3, каб. № 13 ЗС)

13.00 Симферополь – форум волонтерских и благотворительных организаций «Неравнодушные сердца» при поддержке Министерства культуры Республики Крым ( Крымская республиканская библиотека для молодежи, Кечкеметская, 94 А)

13.30 Севастополь – выездное заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания города Севастополя. Темы: строительство и доступ к морю в урочище Ласпи и урочище Батилиман. (Сбор в 13.30 ул. Ленина,3. Для тех, кто едет на своём транспорте, сбор в 14.30 на смотровой площадке Ласпи)

15.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного Собрания города Севастополя (ул.Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

16.00 Севастополь – встреча депутата Законодательного Собрания Виктора Посметного с ветеранским активом Нахимовского района (проспект Победы, 38)

11.00 Ялта – торжественная высадка дуба, потомка дерева, посаженного Петром I собственноручно в 1715 году на Каменном острове в Санкт-Петербурге (Никитский ботанический сад, парк «Монтедор»)

16.00 Гурзуф – литературный вечер ко Дню памяти А.С. Пушкина «Но жив талант, бессмертен гений» ( Дом культуры, ул. Артековская, 12)

Крым. Другие новости 06.02.18

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