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Четверг, 8 февраля 2018, 09:24 мск

Крым

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08 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

08.02.2018, четверг

  • 10.00 Севастополь – заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного Собрания города Севастополя

(ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

  • 11.50 Севастополь – рабочая поездка председателя Законодательного Собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой по мажоритарному округу № 2.
  • 12.00 Феодосия – открытие книжно-иллюстрированной выставки «Творцы российской науки» (Ко Дню российской науки) (Центральная городская библиотека им. А. Грина, ул. Кирова, 2)
  • 14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по экономике Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
  • 14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)
  • 14.00 Симферополь – пресс-конференция членов делегации немецких парламентариев, посвященная визиту в Крым (Севастопольская, дом 8)
  • 14.00 Симферополь – пресс-конференция и презентация грантового проекта по развитию добровольческого донорского движения «Я твой донор» Российского Красного Креста в Крыму с участием министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, председателя Российского Красного Креста Раисы Лукутцовевой, главы крымского отделения Красного Креста Владимира Баучкина, почетных доноров Украины, России (пр. Кирова, 1, здание ДОСААФ, 2-й этаж)

Крым. Другие новости 07.02.18

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