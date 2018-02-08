08 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

08.02.2018, четверг

10.00 Севастополь – заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного Собрания города Севастополя

(ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

11.50 Севастополь – рабочая поездка председателя Законодательного Собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой по мажоритарному округу № 2.

12.00 Феодосия – открытие книжно-иллюстрированной выставки «Творцы российской науки» (Ко Дню российской науки) (Центральная городская библиотека им. А. Грина, ул. Кирова, 2)

14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по экономике Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

14.00 Симферополь – пресс-конференция членов делегации немецких парламентариев, посвященная визиту в Крым (Севастопольская, дом 8)

14.00 Симферополь – пресс-конференция и презентация грантового проекта по развитию добровольческого донорского движения «Я твой донор» Российского Красного Креста в Крыму с участием министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, председателя Российского Красного Креста Раисы Лукутцовевой, главы крымского отделения Красного Креста Владимира Баучкина, почетных доноров Украины, России (пр. Кирова, 1, здание ДОСААФ, 2-й этаж)

Крым. Другие новости 07.02.18

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