12 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.02.2018, понедельник

08.00 Севастополь – аппаратное совещание замгубернатора города В. Гладкова ( Правительство Севастополя, ул. Ленина,2)

08.15 Севастополь – аппаратное совещание замгубернатора города Ю. Кривова ( Правительство Севастополя, ул. Ленина,2)

08.20 – аппаратное совещание замгубернатора города В. Базарова ( Правительство Севастополя, ул. Ленина,2)

09.00 Севастополь – аппаратное совещание губернатора города (Правительство Севастополя, ул. Ленина,2, большой зал)

10.00 -16.00 Ялта – встреча представителей министерства юстиции Республики Крым с жителями Ялты для оказания первичной юридической помощи (Администрации города Ялты, пл. Советская,1, большой зал)

12.30 – 14.00 Симферополь – встреча уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, кандидата в Президенты РФ Бориса Титова с жителями республики (ул. Турецкая, 13-а, конференц-зал «Горизонт»)

14.00 Севастополь – Всероссийский конкурс в рамках линейки проектов открытой стратегической платформы «Россия-страна возможностей», который направлен на развитие интеллектуальных и творческих способностей у старшеклассников (ГБОУ ДО «ДДЮТ», ГБОУ СОШ № 54, ГБОУ «Гимназия № 2», ГБОУ «Гимназия № 24», ГБОУ СОШ № 22 )

18.00 Симферополь – рабочее совещание руководства крымской столицы (глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев и первый заместитель главы администрации Симферополя Ирина Бойко) с сотрудниками МУП «МЕТРОГРАД» и МУП «СМАК» ( ул. Толстого,15, 2-й этаж)

09.00-20.00 Симферополь – открытие ярмарки, посвященной Масленице (площадь Ленина)

Крым. Другие новости 09.02.18

Крымская санавиация опять перестала летать. / Фирма из Санкт-Петербурга заплатит солидную сумму за неумное желание попасть в Судакскую крепость. / Общественники занесли Севастополь в список территорий с наихудшей экологией. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»