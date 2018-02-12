13 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.02.2018, вторник

08.00 Севастополь – аппаратное совещание замгубернатора города В. Гладкова с Департаментом общественных коммуникаций города ( Правительство Севастополя, ул. Ленина,2)

10.00 Севастополь – пленарное заседание Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина,3)

11.00 Симферополь – пресс-конференция на тему: «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК: итоги и перспективы» Участники: генеральный директор некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» Валерий СТАХНЕВ; генеральный директор государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» Денис ГАЛАХОВ (ул. Севастопольская, дом 8)

12.00 Севастополь – оргкомитет по подготовке и проведению Дня защитника Отечества и Дня Народной воли (Правительство Севастополя, ул. Ленина,2, большой зал)

12.35 Феодосия, с. Насыпное – встреча с депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Козенко Андреем Дмитриевичем (с.Насыпное, ул.Ленина, 16)

13.00 Симферополь – пресс-конференция «Пресс-показ документального фильма «Сокровища Республики» Участники: председатель Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Сергей ЕФИМОВ; директор историко-археологического заповедника «Неаполь-Скифский» Юрий ЗАЙЦЕВ; руководитель проекта, заместитель председателя Союза журналистов Крыма Валентин КОЗУБСКИЙ.

14.00 Севастополь – военизированная игра «Место подвига – Афганистан» ( сквер воинов-интернационалистов)

16.00 Симферополь – торжественная церемония вручения свидетельств о присуждении премий Госсовета РК студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым» и о назначении грантов ГС РК молодым ученым РК и премий ГС РК педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по программам дополнительного образования, а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся РК. (Госсовет РК, кабинет 609)

18.00 Симферополь – рабочее совещание председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева и заместителя главы администрации Симферополя Валерия Гуменюка с сотрудниками МУП «Центральный Жилсервис», МУП «Железнодорожный Жилсервис» и МУП «Киевский Жилсервис» ( ул. Толстого, 15, 2-й этаж)

Крым. Другие новости 12.02.18

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