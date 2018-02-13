14 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.02.2018, среда

09.00 – 16.00 Первомайский район – Выездной приём главы Крыма Сергея Аксенова и его заместителей

09.30 Севастополь – пресс-конференция председателя постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Татьяны Щербаковой (ул. Ленина,3, каб. № 13 ЗС)

10.00 Ялта, Никитский ботанический сад – день открытых дверей по случаю Дня святого Валентина для всех молодоженов, заключивших брак в январе-феврале 2018 года, а также Валентинов и Валентин.

11.00 Севастополь – заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

11.00 Симферопольский район, село Заречное – Урок мужества под открытым небом «Я вернулся, мама», посвящённый 29-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и Дню защитника Отечества. В ходе проведения мероприятия пройдет реконструкция Панджшерской операции в одноименном ущелье в мае-июне 1982 года силами подразделений 40-й армии и правительственными войсками Демократической Республики Афганистан против вооружённых формирований полевого командира Ахмад Шах Масуда. Также в программе: торжественный митинг; показ боевой техники и стрелкового вооружения, находящихся на вооружении 126 бригады ЧФ РФ; демонстрация приёмов рукопашного боя спецподразделений; ВИА группа «Шурави»; электронный тир фаертаг; полевая кухня.

14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Ялта – литературно-музыкальный вечер, посвященный 145-летию со дня рождения великого артиста, певца Федора Ивановича Шаляпина. Гостям будет представлена видеопрезентация, составленная из редких фотографий и кадров старинной кинохроники с участием знаменитого певца, также они смогут прослушать уникальные архивные записи голоса великого Шаляпина, сделанные за рубежом в 1930-е годы фирмой «Патэ» и другими студиями и стать первыми посетителями новой выставки из фондов Дома-музея А.П.Чехова «Маска и душа» (Дом-музей А.П. Чехова, ул. Кирова, 112)

15.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина,3, каб. № 12 ЗС)

16.00 Севастополь – прием граждан Председателем Законодательного Собрания города Севастополя Алтабаевой Е.Б. (пр. Октябрьской революции, 8)

18.00- Симферополь – рабочее совещание председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева и заместителя главы администрации Симферополя Валерия Гуменюка с сотрудниками МУП «Горритуал», МУП «Горавтотранс» и МУП «Гортранссервис» ( ул. Толстого, 15, 2-й этаж)

Крым. Другие новости 13.02.18

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