15 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.02.2018, четверг

10.00 Севастополь – заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина,3, каб. № 25 ЗС)

10.00-12.00 Севастополь – мероприятия к 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана: панихида по погибшим войнам-интернационалистам, возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, митинг (Владимирский собор, ул. Суворова, 3, пл. Нахимова, Сквер воинов-интернационалистов)

10.00 Симферополь – церемония возложения цветов к памятнику крымчанам, погибшим в Афганистане (ул. Менделева)

10.00 Керчь – возложение цветов и митинг-реквием в Сквере воинов-интернационалистов ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

11.00 Симферополь – торжественное собрание и концерт в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (пр. Кирова, 17)

11.00 Симферополь – пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь – Москва на тему: «Курортный сезон-2018». На мероприятии речь пойдет о подготовке к курортному сезону 2018, программе VI туристского форума «Открытый Крым», а также о Республиканской акции «Признание года» в сфере курортов и туризма. Участники в Симферополе: – председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного Совета Республики Крым Алексей ЧЕРНЯК; – министр курортов и туризма Республики Крым Вадим ВОЛЧЕНКО. (ул. Севастопольская,8)

11.00 Ялта – праздничные мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов: панихида по погибшим, митинг, салют и выступления учащихся общеобразовательных школ (памятник «Ялтинцам, погибшим в Афганистане и на территории других государств», ул. Морская)

12.00 Феодосия – торжественное открытие памятного знака, посвящённого художнику Константину Богаевскому (проспект Айвазовского, 27)

12.00 Симферополь – пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с детским раком. Участники: БЕЛКИНА Юлия Евгеньевна – главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по профилю детская гематология/онкология; УСАЧЕНКО Валентин Павлович – заведующий отделением детской онкологии и гематологии с химиотерапией ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»; БАХАРЕВА Нонна Элгуджевна – Президент благотворительного фонда «Будем милосердны»; ЛЕЩИШИНА Ирина Валентиновна – представитель благотворительного фонда «Твори добро всегда» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по экономике Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина,3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

14.30 Симферополь – заседание Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму (ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)

15.00 Симферополь – Заседание Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту (ул. Карла Маркса, 18, каб. 429)

15.00 Симферополь – выездное совещание председателя Симферопольского горсовета Виктор Агеева совместно с руководством горадминистрации, с сотрудниками МУП «Горритуал», МУП «Горавтотранс» и МУП «Гортранссервис» (ул. Глинки, 69)

15.00 Симферополь – встреча проректора по международной деятельности и информационной политики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергея ЮРЧЕНКО со студентами и представителями СМИ Республики Крым в рамках федерального образовательного проекта «Диалог на равных». Тема мероприятия: «Геополитика санкций» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

17.00 Севастополь – торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня основания Севастопольского театра юного зрителя (СевТЮЗ», пр. Ю.Гагарина, 16)

18.00 Симферополь – рабочее совещание председателя Симферопольского горсовета Виктор Агеев совместно и руководства горадминистрации с сотрудниками МУП «Аванград», «Экоград», «Горзеленхоз» и МБУ «Город» (ул. Толстого, 15, 2-й этаж)

Крым. Другие новости 14.02.18

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