16 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16.02.2018, пятница

9:30 Симферополь – заседание Комитета Госсовета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)

11.00 Севастополь – заседание постоянной комиссии Законодательного Собрания города Севастополя по бюджету. Основной вопрос повестки дня – проект закона о внесении изменений в закон № 36-ЗС «О Контрольно-счетной палате города Севастополя» (ул. Ленина,3, каб. № 25)

11:00 Симферополь – заседание Комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике (ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)

11:00 Симферополь – заседание Комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям (ул. Карла Маркса, 18, каб. 429)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция «Защита домашних животных – как работает закон». Участники: первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия ЛИСОВСКАЯ-ЧУДИНОВИЧ; председатель Комиссии по вопросам общественной экспертизы нормативных правовых актов Общественной палаты РК Ирина СТРЕЛЬНИКОВА; руководитель Крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Людмила МИЛОВАНОВА (ул. Севастопольская,8)

13.00 Симферополь – пресс-конференция делегации государственных деятелей из Республики Бенин: итоги визита. Участники: директор фонда поддержки, развития и пропаганды идей мира «Миротворец» Артур КСЕНОФОНТОВ; член делегации, официальный представитель Фонда «Миротворец» в Африке, мэр города Абомей-Калави (Республика Бенин) Жорж БАДА; член делегации, президент Некоммерческого партнерства по развитию культурно-образовательных, деловых и общественных связей «Дом Африки», город Москва, Российская Федерация Серж Фокас ОДУНЛАМИ; президент фонда поддержки, развития и пропаганды идей мира «Миротворец» Юрий САФРОНОВ (ул. Севастопольская,8)

14:30 Симферополь – заседание Комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)

15.00 Симферополь – рабочая встреча председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева и руководства горадминистрации с представителями предприятий торговли, сферы услуг и рекламы города (ул. Самокиша, 30, 2 этаж)

17.00 Керчь – Бал-карнавал влюбленных (студенческий клуб КГМТУ, Орджоникидзе,82)

18.30 Симферополь – публичные слушания по обсуждению вопроса о внесении изменений в том 5 проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ограниченной: с юго-запада – ул. Русская, с северо – запада – ул. Балаклавская, с юга – ул. Ангарская, с северо– востока – промышленной территорией, общей площадью 37,8 га (ул. Толстого, 15, 2-й этаж)

Крым. Другие новости 15.02.18

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