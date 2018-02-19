19 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.02.2018, Понедельник

10.00 Севастополь – городская экологическая акция «Подкормите птиц зимой!» (Севастопольское участковое лесничество, ул. Лесхозная, д. 2а)

10.00 Симферополь – III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), организованныйМинистерством образования, науки и молодежи Республики Крым (Симферопольский автотранспортный колледж, Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна)

10.00 Ялта -III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), организованный Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым (Ялтинский экономико-технологический колледж, пгт.Массандра, ул. 16 апреля 1944г., 19)

11:00 Феодосия – Открытие выставки рисунков «Что значит Родина для нас?» (Городская библиотека им. Панаса Мирного, ул. Горького, 42)

12:00 Симферополь – заседание Комитета Госсовета Крыма по аграрной политике экологии и природным ресурсам (ул. Карла Маркса,18, каб.429)

12.00 Симферополь – пресс-конференция на тему «Республика Крым: общественно-политическая ситуация накануне выборов Президента РФ».Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения об изменениях в республике за последние 4 года представит генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он расскажет о запросах крымчан к власти, отношении к главе республики, ситуации в сфере борьбы с коррупцией и многих других вопросах. (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова 45А)

14:30 Симферополь – Заседание Комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям (ул. Карла Маркса,18, каб. 322)

14.30 Симферополь – Заседание Комитета Госсовета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ул. Карла Маркса,18,каб. 429)

Крым. Другие новости 18.02.18

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