21 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.02.2018, среда

9.30 Севастополь – пресс-конференция председателя комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова ( ул. Ленина, 3, каб. № 13)

10.00 Симферополь – 82-я очередная сессия Симферопольского городского совета (ул. Толстого, 15, Большой зал, 2-й этаж)

10.00 Севастополь – совещание городского правительства с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

10.00 Ялта – открытие выставки туриндустрии и сегмента HoReCa Крым. Сезон – 2018 (ГК «Ялта-Интурист, ул. Дражинского, 50)

11.00 Севастополь – заседание постоянной комиссии по бюджету городского Заксобрания (Ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам городского Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.30 Гурзуф – обсуждение плана мероприятий Десятилетия детства – проекта, который определит государственную повестку работы с детьми на 2018-2027 годы.

В ходе заседания рабочей группы по отдыху и оздоровлению детей под руководством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец руководитель группы, директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак представит инициативы по использованию системы отдыха и оздоровления для развития потенциала детей. Будут рассмотрены мероприятия образовательной, творческой и профессиональной направленности. Отдельно будут обсуждены предложения по безопасности детского отдыха и новые подходы к оздоровлению детей.

15.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам городского Заксобрания (ул. Ленина,3, каб. № 12 ЗС)

15.00 Симферополь – отчет председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева перед избирателями (трудовой коллектив группы компаний «Владоград») (ул. Севастопольская, 43)

16.00 Севастополь – праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и 100-летию образования Красной Армии «На страже Родины родной» (ДК «Балаклавский», ул. Калича, 21)

19:00 Ялта – торжественная церемония награждения победителей акции в сфере курортов и туризма «Признание года» по 16-ти номинациям (отель «Mriya Resort & Spa», п. Оползневое, ул. Генерала Острякова)

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