22 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.02.2018, четверг

08.00 Севастополь – аппаратное совещание заместителя губернатора Гладкова В.В. с Департаментом общественной безопасности города Севастополя (ул. Ленина, 2)

09.00 Севастополь – заседание городского правительства (ул. Ленина,2, большой зал)

11.00 Севастополь – круглый стол по обсуждению проекта закона города Севастополя «О внесении изменений в некоторые законы города Севастополя в части определения полномочий органов местного самоуправления в городе Севастополе» (Заксобрание, ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

11.00 Симферополь – торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню защитника Отечества (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, проспект Кирова,17)

11.00 Севастополь – торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и 100-летию образования Красной Армии (Культурный информационный центр, ул. Павла Корчагина,1)

12.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по экономике городского Заксобрания города (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

12.00 Симферополь – пресс-конференция на тему: «Форум «Наставник»: практики наставничества как инструмент изменения системы образования» Участники: – министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья ГОНЧАРОВА; – руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста Агентства стратегических инициатив Юлия ХАНЬЖИНА; – заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Дмитрий ГЛУШКО; – призер финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции Технология моды» Светлана ВИННИКОВА (ул. Севастопольска,8)

12.00 Керчь – встреча руководства города, духовенства с делегаций из г. Москва и г. Переславль – Залесский. В ходе встречи в дар Епархии и городу будут преподнесены иконы и подведен итог акции «Благодатное кольцо», в котором принимали участие учащиеся гимназии №1 города Керчи. В составе делегации директор Международного центра развития социально значимых проектов «Святые Лавры Руси Православной» Березовский В.В., члены «Сербского землячества», другие гости. (ул. Кирова, 17, зал для заседаний)

13.00 Симферополь – пресс-конференция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Повестка: Как люди с боевым прошлым относятся к военным действиям в мире в настоящее время; Защита Крыма в период «Крымской весны»; Подготовка будущих защитников Родины. Методы патриотического воспитания.

В мероприятии принимают участие: ВОЛКОВ Александр Петрович – Председатель Комитета Крымской региональной общественной организации «Общество Ветеранов Вооруженных Сил» – структурного подразделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Российской Федерации, участник боевых действий в республике Афганистан; ТАРАСОВ Валерий Иванович – член Комитета Крымской региональной общественной организации «Общество Ветеранов Вооруженных Сил», председатель Крымского Регионального отделения политической партии «Патриоты России»; КУЗНЕЦОВ Георгий Вячеславович – член Комитета Крымской региональной общественной организации «Общество Ветеранов Вооруженных Сил»; ТРУШКИН Николай Николаевич – член Комитета Крымской региональной общественной организации «Общество Ветеранов Вооруженных Сил», участник боевых действий в республике Афганистан (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

14.00 Севастополь – городское торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (Театр им. А.В. Луначарского, проспект Нахимова,6)

Крым. Другие новости 21.02.18

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