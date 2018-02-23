23 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23.02.2018, пятница

07.30 Севастополь – автопробег, посвященный 100-летию со дня создания Советской Армии и Военно-Морского Флота на 12 ретро-автомобилях «Победа». В районе Ялтинского кольца к участникам присоединится автоколонна «Красная Армия» в составе 13 автомобилей и мотоциклов времен ВОВ. Маршрут с. Терновка – Ялтинское кольцо – Памятная триумфальная арка – площадь Нахимова. Автопробег завершится выставкой ретро-автомобилей на площади Нахимова, где состоится праздничное шествие, а затем концерт. (Выезд из гаража в Терновке, ул. Промышленная)

09.00 Симферополь – торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата (парк им. Ю.А. Гагарина)

09.00 Симферополь – выставка военной техники и вооружения, спецтехники МЧС, показательных выступлений военнослужащих ВС РФ ( площадь им. В.И. Ленина)

09.00 Ялта – открытый Чемпионат и Первенство города по скалолазанию ко Дню защитника Отечества (трудность) (ул. Цветочная, 6, зал скалолазанья «Гармония»)

10.00 Ялта – открытое первенство по стрельбе из пневматического оружия в 3-х тирах ДОСААФ России. Соревнования будут проводиться в трёх возрастных группах: юноши и девушки (от 6 до 17 лет), юниоры (от 18 до 35 лет), а также взрослые (от 35 лет). Принять участие могут все желающие (ул. Свердлова, 12б, Приморский парк, посёлок Симеиз, ул. Советская, 19а)

10.00 Ялта – открытие художественной выставки «Обнажая прекрасное». Все работы (живопись, графика, скульптура), которые будут представлены на этой выставке, посвящены красоте обнаженного женского тела (галерея Почерк, ул. Краснова,2)

10.00 Бахчисарай – Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей в честь ветеранов спорта Бахчисарайского района. Соревнования, которые приурочены ко Дню защитника Отечества, стали традиционными (проводятся уже более десяти лет), но в этом году они впервые обрели статус республиканских. Организатором турнира выступила ДЮСШ № 7 (Бахчисарай) при поддержке Федерации спортивной борьбы РК и минспорта Крыма.Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами Объединенного мира борьбы (UWW) и Федерации спортивной борьбы России. За победу в 12 весовых категориях (самая легкая – до 27 кг, самая тяжелая – до 72 кг) будут бороться около 150 юношей 2005-2007 гг. р. из всех регионов Республики Крым, а также из Севастополя. В категории до 42 кг допускается участие спортсменов 2004 г. р., в категории до 51 кг – 2003-2004 гг. р. (ул.Ракитского,21, ДЮСШ)

10.30 Севастополь – праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота (Дом офицеров флота, ул. Ленина,9)

11.45 Севастополь – праздничное шествие отрядов Самообороны города Севастополя (ул. Ленина – пл. Нахимова)

12.00 Севастополь – церемония возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. (пл. Нахимова)

12.00 Ялта – городской флешмоб «Любимый флешмоб» ко Дню защитника Отечества, организаторами которого выступают МКУ «Городской подростково-молодежный центр» и КРОО «Южная жизнь». В мероприятии примут участие подростковые и молодежные коллективы Ялтинского региона, а также приглашаются все желающие от 10 до 30 лет без ограничений. Всего участие в флешмобе примут участие порядка 200 ялтинцев.

12.30 Севастополь – праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества и Дню Народной воли (пл. Нахимова)

17.00 Евпатория – открытие фотовыставки «ГЕОКАДРЫ». В экспозицию вошли лучшие работы фотографов «GEOMETRIA.RU» Евпатории. Посетителей галереи «theHARASHO» в день открытия выставки ждет знакомство с авторами, которые лично представят свои работы, фуршет, хорошая музыка от специально приглашенного диджея и фотосессия (ул. Бартенева, 1-5 (МЦТИ «Золотой ключик»)

21.00 Севастополь – праздничный салют в честь Дня защитника Отечества (акватория Севастопольской бухты)

21.00 Керчь – праздничный салют в честь Дня защитника Отечества (городская набережная)

Крым. Другие новости 22.02.18

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