24 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24.02.2018, суббота

10.00 Севастополь – выход участников блокпостов по местам расположения в 2014 году

10.00 Севастополь – первенство города «Кубок «Боевого братства по армейскому рукопашному бою» (СК Чайка, ул. Частника, д. 95/3)

10.00 Севастополь – финал Регионального этап VI Всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер» 9СФ РЭУ им. Плеханова, ул. Вакуленчука, 29)

10.00 Ялта – республиканские соревнования по многоборью ГТО среди юношей допризывного возраста 5 ступени, посвященные Дню защитника Отечества (Стадион МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Авангард», ул. Бирюкова,2а)

10.00 Ялта – открытый турнир, посвященный Дню Защитника Отечества по настольному теннису (ул. ЮБШ, 32, зал настольного тенниса МКУ «Спортивная школа»)

10.00 Ялта – 2-я Зимняя Олимпиада Большой Ялты по шахматам (этап Кубка Крыма) (МБОУ ДП «ДЮЦ по ФС» , ул. Калинникова, 12)

10.00 Керчь – Открытый турнир федерации боевых видов спорта К-1 России по РК

10.30 Севастополь – Урок истории, посвященный 273-й годовщине со дня рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова (Дом офицеров Черноморского Флота)

10.30 Севастополь – VI Международный слёт любителей зимнего плавания, посвящённый 80-летию Ленинского района города Севастополя и Дню защитника Отечества (пляж Хрустальный)

11.00 Севастополь – физкультурно-массовый турнир-фестиваль по эстетической гимнастике, посвящённый Дню защитника Отечества (СК «Муссон», ул. Вакуленчука, 29)

11.00 Севастополь – открытый чемпионат города Севастополя по плаванию среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ул. Вакуленчука, 7)

12.00 Евпатория – открытый турнир по боксу памяти погибших в Афганистане воинов – интернационалистов (МБУ «СШ№2» (ул. Сытникова, 16)

Крым. Другие новости 23.02.18

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