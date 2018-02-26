26 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26.02.2018, понедельник

10.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Корейцы в семье народов России». На мероприятии будут подведены итоги работы V Всероссийского съезда корейцев, который состоится в Симферополе 25 февраля. Участники: председатель Общероссийского объединения корейцев, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Василий ЦО; председатель совета Национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай КИМ; председатель регионального отделения Общероссийского объединения корейцев в Республике Крым Владимир КИМ; главный редактор газеты «Российские корейцы» Валентин ЧЕН ( ул. Севастопольская, 8)

10.00 – 87 сессия Керченского городского совета (ул. Кирова, 17)

12.30 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Россия-Запад: борьба за лидерство и поиски идентичности». Участники: российский историк и политолог, общественный деятель, профессор кафедры сравнительной политологии Московского государственного института международных отношений Андраник МИГРАНЯН; председатель Комитета по законодательству Государственного Совета Республики Крым Сергей ТРОФИМОВ; председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий ИОФФЕ; заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, политолог Александр ФОРМАНЧУК; – обозреватель МИА «Россия сегодня» Андрей МАТЮХИН. ( ул. Севастопольская, 8)

14.0 Феодосия – концерт артиста театра и кино Александра Цуркана «Подвигу 6-й роты и россиянам, защищавшим свое Отечество, посвящается» в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (ул. Куйбышева, 21)

14.30 Ялта – Праздник «Сім струн», посвященный 147-летию со дня рождения Леси Украинки (МКУК «Ялтинский историко-литературный музей», ул. Екатерининская, 8)

18.00 – встреча с профессором МГИМО Андраником Миграняном, посвященная обсуждению перспектив российско-американских отношений, победе национализма над глобализмом и возможности пересмотра политического вектора, сложившегося после Второй мировой войны (ул. Киевская 2, конференц-зале гостиницы «Москва»)

Крым. Другие новости 25.02.18

В Киеве осквернили могилу Леси Украинки. / СБУ обвинило Россию в подготовке взрыва «Украины» и защите прав венгров. / Крым презентуют в Вене. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»