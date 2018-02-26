27 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.02.2018, вторник

08:00 Севастополь – Аппаратное совещание председателя правительства Севастополя Гладкова В.В. с департаментом общественных коммуникаций города (ул. Ленина,2)

10.00 Севастополь – пленарное заседание городского Заксобрания (ул. Ленина,3)

10.00 Евпатория – зональный этап всероссийских соревнований по мини- футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в Республике Крым в рамках Общероссийского проекта «Мини – футбол – в школу» (Дворец спорта, ул. Победы,11)

10.00 Керчь – VI Всероссийская научно-практической конференция «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ». Пролог великой победы. К 75-летию событий 1943г (ул. Свердлова,7)

11.00 Севастополь – видеоконференция международного проекта «Виртуальный Русский музей» (ул. Ленина, 51, ЦГБ им. Л.Н.Толстого)

14.00 Севастополь – кастинг городского творческого проекта «Таланты Севастополя» – II тур (КК «Корабел», ул. Рабочая, 2)

14.00 Симферополь – презентация книги Степана Кискина «Незабытые истории» (ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29-А, Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко)

14.30 Симферополь – рабочая встреча председателя Симферопольского горсовета Виктора Агеева и руководства горадминистрации с сотрудниками и студентами ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности» (ул. Марка Донского, 4)

16.00 Керчь – выставка «Архитектура и градостроительство боспорских городов» (Лапидарий – «Музей каменных древностей» ул. Розы Люксембург, 24/14)

Крым. Другие новости 26.02.18

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