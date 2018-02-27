28 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28.02.2018, среда

08.00 Севастополь – аппаратное совещание председателя городского правительства Гладкова В.В. с департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города (ул. Ленина, 2)

09.00 Ялта – Открытый Чемпионат и Первенство г. Ялты по скалолазанию среди мужчин, женщин, юношей, девушек, юниоров, юниорок (трудность) (Зал скалолазания «Гармония» МКУ «Спортивная школа» , ул. Цветочная, 6)

09:30 Севастополь – пресс-конференция председателя постоянной комиссии Законодательного Собрания города Севастополя по бюджету Аксенова В.В. ( ул. Ленина,3, каб. № 13 ЗС)

10.00 Симферополь – заседание восьмой сессии Государственного Совета Республики Крым первого созыва (ул. Карла Маркса,18)

10.00 Севастополь – совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

11.00 Севастополь – заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

11.00 Симферополь -пресс-конференция, приуроченная к Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который отмечается ежегодно 1 марта. В мероприятии принимают участие: ШОРЕНКО Марина Филипповна – главный внештатный специалист нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым, Представитель МВД по Республике Крым (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

13.00 Симферополь – рабочее совещание председателя Симферопольского горсовета Виктора Агеева и руководства горадминистрации с ГУП РК «Крымтроллейбус» (ул. Киевская, 78)

14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания города Севастополя (ул.Ленина,3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – торжественное собрание и концерт, посвящённые 80-летию Ленинского района (театр им. А.В.Луначарского, пр. Нахимова, 6)

15.00 Симферополь – встреча Героя России, космонавта Василия ЦИБЛИЕВА со студентами и представителями СМИ Республики Крым в рамках федерального образовательного проекта «Диалог на равных». Тема мероприятия: «Зачем России космос: мысли космонавта» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

15.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина,3, каб. № 12ЗС)

15.00 Севастополь – заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя (ул.Ленина,2)

16.00 Симферополь – рабочее совещание председателя Симферопольского горсовета Виктора Агеева и руководства горадминистрации с ООО «Крымбумага» (п. Битумное, 11 км Московского шоссе).

16.00 Севастополь – открытие выставки современных художников «Биеннале камерной абстрактной акварели» (музей им.М.П.Крошицкого, пр. Нахимова, 9)

16.00 Ялта – очередная 62-я сессия горсовета (пл. Советская, 1)

Крым. Другие новости 27.02.18

В Севастополе не могут поделить мусор. / Крым и Севастополь вошли в десятку регионов с минимальным госдолгом. / Горячечный урбанизм: в Киеве задумались о переносе столицы на территорию Новороссии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»