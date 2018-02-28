01 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.03.2018, четверг

08.00 Севастополь – аппаратное совещание председателя городского правительства Севастополя Гладкова В.В. с департаментом общественной безопасности города Севастополя (ул. Ленина,2)

09.30 Севастополь – заседание Правительства Севастополя (ул. Ленина,2)

10.00 Севастополь – заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству городского Заксобрания (ул. Ленина, 3 каб. № 25 ЗС)

11.00 Феодосия – аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов (ул. Земская, 4)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике городского Заксобрания (ул. Ленина, 3 каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству городского Заксобрания (ул. Ленина, 3 каб. № 13 ЗС)

14.30 Старый Крым – презентация выставки живописи и керамики «Блики бытия» (Литературно – художественный музей, ул. Свободы, 17)

15.30 Коктебель – презентация выставки «Мне на таинственном пороге одно предвестие дано». К 155-летию со дня рождения русского поэта и писателя Федора Сологуба цикла «Воскрешая забытые имена». (Дом-музей М.А. Волошина, ул. Морская, 43)

17.00 Севастополь – торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию Нахимовского района (СЦКиИ, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 28.02.18

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