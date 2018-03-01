02 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02.03.2018, пятница

08.00 Севастополь – аппаратное совещание председателя городского правительства Севастополя Гладкова В.В. с департаментом общественных коммуникаций города (ул. Ленина,2)

08.30 Севастополь – совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Ленина,2)

09.30 Севастополь – совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина,2)

10.00 Ялта – Турнир среди ветеранов по гиревому спорту на призы Южного берега Крыма (Стадион «Спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)

11.00 Ялта – чемпионат и Первенство Республики Крым (троеборье элита, юниоры до 19 лет, юноши до 17 лет, юноши до 15 лет, юноши до 13 лет (Стадион «Спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а, Военный санаторий «Ялта» МОРФ, ул. Севастопольская, 12/43)

11.00 Симферополь – Всероссийский хоккейный турнир «Крымская весна» на призы Клуба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова среди команд детей 2006-2007 г.р. (ул. Набережная 75-з, ледовая арена «Консоль-спорт)

11.30 Севастополь – рабочее совещание Заксобрания по обсуждению проекта закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 114-ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление» (ул. Ленина,3, каб. 13 ЗС)

15.00 Севастополь – торжественное награждение победителей городской олимпиады для школьников по игровому программированию (ул. Ленина,3, большой зал)

Крым. Другие новости 01.03.18

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