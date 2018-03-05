06 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.03.2018, вторник

08.00 Севастополь – аппаратное совещание председателя городского правительства Севастополя Гладкова В.В. с департаментом общественных коммуникаций города (ул. Ленина,2)

10.00 Севастополь – Благотворительная акция студентов Севастопольского профессионального художественного колледжа (БУ «СДИдПИ», Фиолентовское шоссе, д. 3)

10.00 Севастополь – расширенное заседание комиссии по законодательству и государственному строительству городского Заксобрания (ул. Ленина, 3, кааб. № 13ЗС)

10.00 Севастополь – Торжественное собрание общественных организаций ветеранов, посвященное Международному женскому дню 8 марта. Принимает участие А. Кулагин (ул. Горького, 3)

11.00 Симферополь – председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев совместно с руководством администрации Симферополя встретится с трудовым коллективом строительной компании «Консоль-Строй ЛТД» (ул. Бородина, 16)

11.00 Симферополь – пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с глаукомой. Участники: ЯРОШЕВА Любовь Михайловна – главный внештатный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения Республики Крым; ИВАНОВА Нанули Викторовна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии ФГАОУ ВО им. В.И. Вернадского МА им. С.И. Георгиевского; БИРКУН Елена Юрьевна – главный внештатный специалист-детский офтальмолог Министерства здравоохранения Республики Крым. (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

11.00 Симферополь – пресс-конференция руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю Ольги БАЛДИНОЙ на тему: «Крымстат: предварительные итоги социально-экономического развития Республики Крым в 2017 году». На мероприятии речь пойдет о демографической ситуации, жилищном строительстве, уровне потребительских цен на товары и услуги, а также о занятости населения и других социально-экономических показателях Республики Крым (ул. Севастопольская, дом 8)

12.30 Симферополь – Церемония торжественного закрытия Всероссийского хоккейного Турнира «Крымская весна» на призы Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди команд детей 2006-2007 г.р. (ул. Набережная, 75-В)

14.00 Севастополь – Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Международному женскому дню 8 марта. Принимают участие депутаты (театр им. А.В.Луначарского, ул. Нахимова, 6)

14.00 Старый Крым – Проведение болгарского праздника «Я Мартеницу Вам дарю», посвящённого приходу весны (Литературно – художественный музей, ул. Свободы, 17)

15.00 Симферополь – пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Симферополь исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи ЛОМИДЗЕ, посвященная ситуации в туристической сфере. Каковы итоги зимнего туристического сезона? Каков прогноз на весенние праздники? Сколько туристов из других стран планируется принять в период проведения Чемпионата мира по футболу – 2018? (ул. Севастопольская, дом 8)

Крым. Другие новости 05.03.18

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