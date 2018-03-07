07 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.03.2018, среда

08.00 Севастополь – аппаратное совещание председателя правительства Севастополя Гладкова В.В. с департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города (ул. Ленина,2)

09.15 Ялта – экологическая инспекция Ялты проведёт проверку состояния деревьев в зоне стройки на волейбольной площадке у виллы «Елена». (Сбор представителей СМИ в Ялте на троллейбусной остановке «Улица Морская»)

10.00 Севастополь – совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства города Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

14.00 Керчь – торжественное собрание, посвящённое 8 Марта (ул. Орджоникидзе, 88)

15.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного Собрания города Севастополя (ул. Ленина,3, каб. № 12 ЗС)

16.00 Севастополь – открытие выставки «Цветной мир Наталии Василенко», посвященной Международному женскому дню и 85-летию со дня рождения художницы (музей им.М.П.Крошицкого, пр. Нахимова, 9)

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