10 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.03.2018, суббота

10.00 Севастополь – городской образовательный марафон «Жить для России – выбор молодежи Севастополя». Турнир по футболу учащихся школ Северной стороны (ГБОУ СОШ №40, ул. Симонок,6)

10.00 Феодосия – экологическая акция по уборке Бульварной горки в центре города (Бульварная горка)

11.00 Севастополь – открытый турнир по регби, в рамках спортивно-патриотической акции «В родную гавань» (ул. Стрелецкий спуск, 1)

11.00 Севастополь – экологическая акция по уборке пляжа «Запретка» на Радиогорке (Радиогорка, пляж «Запретка»)

13.00 Севастополь – онлайн – трансляция концерта в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» (СЦКиИ, ул. Ленина, 25)

15.30 Евпатория – V отчётный концерт спортивной школы воздушной акробатики и танца «Язык тела» (ЦС «Эволюция», пгт Заозерное, улица Аллея Дружбы, 1)

17.00 Керчь – Фестиваль-конкурс гитарной музыки «Керчеснкий ГрифON» (ДК «Корабел», ул. Орджоникидзе, 88)

Крым. Другие новости 08.03.18

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