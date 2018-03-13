13 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.03.2018, вторник

08.00 Севастополь – аппаратное совещание председателя городского правительства Гладкова В.В. с департаментом общественных коммуникаций города (ул. Ленина,2)

09.00 Севастополь – заседание оргкомитета по подготовке и организации празднования Дня работника культуры (ул. Терещенко, 12)

09.30 Севастополь – пресс-конференция председателя постоянного комитета по экономике Законодательного Собрания города Лобач Т.Г. (ул.Ленина,3, каб. № 13 ЗС)

10.00 Севастополь – пленарное заседание VIII сессии Заксобрания (ул. Ленина,3)

11.00 Симферополь – 3-й ежегодный молодежный форум «Крымская весна – время перемен» под патронатом главы администрации города Симферополя. В рамках работы информационной площадки участники форума обсудят актуальные вопросы по 2-м основным темам: «Взаимодействие молодежи с органами власти» и «Развитие добровольческого движения». Также программа мероприятия включает в себя лекции, беседы, мастер-классы и тренинги (гостиница «Москва», ул. Киевская, 2)

12.00 Симферополь – пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Симферополь временно исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадима Никанорова, приуроченная ко Всемирному дню водных ресурсов 22 марта (ул. Севастопольская, 8)

14.00 Севастополь – расширенное заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания (ул. Ленина,3,каб. № 25 ЗС)

14.00 Симферополь – пресс-конференция «О подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». Участники: председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил МАЛЫШЕВ; заместитель председателя Избирательной комиссии РК Инна ГУЗЕЕВА; секретарь Избирательной комиссии РК Наталья БЕЗРУЧЕНКО (ул. Севастопольская,8)

14.00 Керчь – открытие выставки «Древний город Нимфей» в рамках проекта «Музейные редкости» (ул. Свердлова,22)

15.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания (ул. Ленина,3, каб. № 12 ЗС)

18.00 Севастополь – открытие просветительского проекта «Шелковый путь» ( ул. Вакуленчука, 29 корп. 4)

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