14 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.03.2018, среда

08.00 Севастополь – аппаратное совещание заместителя председателя городского правительства Гладкова В.В. с департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления (ул. Ленина,2)

09.30 Севастополь – выездное мероприятие с участием Мобильного Центра занятости населения (Балаклава, ул. Новикова, 15)

09.30 Севастополь – пресс-конференция председателя постоянного комитета по экономике Законодательного Собрания города Севастополя Лобач Т.Г. (ул. Ленина,3, каб. № 13 ЗС)

11.00 Симферополь – пресс-конференция, приуроченная ко Дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. Участники: ВОРОНОВА Виктория – начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

11.30 Симферополь – встреча председателя Симферопольского горсовета Виктора Агеева с трудовым коллективом АО ПБК «Крым» (ул. Г. Сталинграда, 12)

15.00 Севастополь – торжественная церемония награждения участников фотоконкурса «Ангел по имени Мама» (КИЦ, ул. П.Корчагина, 1)

15.00 Симферополь – лекция «СЛЕДЫ ИМПЕРИИ: РИМСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В КРЫМУ В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» в рамках проекта «Открытая археология». В первые столетия н.э. Римская империя переживает пик своего могущества, подчиняя своей власти огромные территории и многочисленные народы. Когда и как Крым попадает в орбиту интересов Рима? Кто они – «крымские римляне»? Где были размещены римские гарнизоны? Какое влияние оказали римляне на греческие центры и местных варваров? Какие памятники в Крыму можно связывать с римским присутствием? Когда и почему римские войска покинули полуостров? Лектор – Даниил Костромичёв, кандидат исторических наук, научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» (ул. Гоголя 14, Голубой зал Центрального музея Тавриды)

17.00 Севастополь – Городской праздничный концерт, посвященный IV годовщине возвращения города Севастополя в Россию (пл. Нахимова)

18.00 Керчь – международный фестиваль «Земля добра и мира»: выступление оркестра волынщиков города Крайсчёрч (Новая Зеландия) и группы исторического шоу флагоносцев (Италия) (пл. Ленина)

Крым. Другие новости 13.03.18

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