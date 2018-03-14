15 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.03.2018, четверг

08.00 Севастополь – аппаратное совещание председателя городского правительства Гладкова В.В. с департаментом общественной безопасности города (ул. Ленина,2)

09.30 Севастополь – пресс-конференция председателя постоянного комитета по экономике Законодательного Собрания города Севастополя Лобач Т.Г. (ул. Ленина,3, каб. № 13 ЗС)

11.30 Севастополь – расширенное заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина,3, каб. № 13 ЗС)

12.00 Симферополь – встреча председателя Симферопольского горсовета Виктора Агеева с трудовым коллективом министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым и его подведомственными учреждениями (Севастопольская улица, 17)

14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

14.00 Симферополь – открытое заседание комиссии Общественной палаты Республики Крым, посвященное ходу реставрационных работ Ханского дворца. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы проведения реставрационных работ одного из объектов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника – Ханского дворца. Участники: председатель комиссии Общественной палаты Республики Крым по культуре и межнациональным отношениям, директор Центрального музея Тавриды Андрей МАЛЬГИН; доцент Академии строительства и архитектуры Крымского Федерального Университета им. В.И. Вернадского, главный инженер проектной компании, архитектор Павел ЛИТОВЧЕНКО; архитектор подрядной организации Юлия ИВАНЮЩЕНКО; архитектор подрядной организации Юлия ВЕДЕНКИНА (ул. Севастопольская, 8)

15.00 Севастополь – отчетный концерт коллективов учреждений дополнительного образования города Севастополя, посвященный Дню возвращения города Севастополя в Россию и 100-летию системы дополнительного образования России (КИЦ, ул. П.Корчагина, 1)

15.00 Керчь – собрание горожан по вопросу взносов на капитальный ремонт. На собрание приглашены представители АНО «ЖКХ контроль РК», НО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов РК» (ул. Кирова, 17, кабинет 101)

15.00 Феодосия, привокзальная площадь – Международный фестиваль «Земля добра и мира», в рамках которого состоятся выступления праздничного звонаря (Вадим Мортовой); Оркестра волынок города Крайсчёрч (Новая Зеландия); крымско-татарских коллективов «Ёсмам» и «Кара-Даг»; группы исторического шоу флагоносцев (Италия); оркестра Национальной гвардии РФ (плац-концерт)

16.00 Севастополь – открытие выставки «Севастополь в изобразительном искусстве» (музей им. М.П. Крошицкого, пр. Нахимова, 9)

Крым. Другие новости 14.03.18

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