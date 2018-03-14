15 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.03.2018, четверг
- 08.00 Севастополь – аппаратное совещание председателя городского правительства Гладкова В.В. с департаментом общественной безопасности города (ул. Ленина,2)
- 09.30 Севастополь – пресс-конференция председателя постоянного комитета по экономике Законодательного Собрания города Севастополя Лобач Т.Г. (ул. Ленина,3, каб. № 13 ЗС)
- 11.30 Севастополь – расширенное заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина,3, каб. № 13 ЗС)
- 12.00 Симферополь – встреча председателя Симферопольского горсовета Виктора Агеева с трудовым коллективом министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым и его подведомственными учреждениями (Севастопольская улица, 17)
- 14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
- 14.00 Севастополь – заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)
- 14.00 Симферополь – открытое заседание комиссии Общественной палаты Республики Крым, посвященное ходу реставрационных работ Ханского дворца. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы проведения реставрационных работ одного из объектов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника – Ханского дворца. Участники: председатель комиссии Общественной палаты Республики Крым по культуре и межнациональным отношениям, директор Центрального музея Тавриды Андрей МАЛЬГИН; доцент Академии строительства и архитектуры Крымского Федерального Университета им. В.И. Вернадского, главный инженер проектной компании, архитектор Павел ЛИТОВЧЕНКО; архитектор подрядной организации Юлия ИВАНЮЩЕНКО; архитектор подрядной организации Юлия ВЕДЕНКИНА (ул. Севастопольская, 8)
- 15.00 Севастополь – отчетный концерт коллективов учреждений дополнительного образования города Севастополя, посвященный Дню возвращения города Севастополя в Россию и 100-летию системы дополнительного образования России (КИЦ, ул. П.Корчагина, 1)
- 15.00 Керчь – собрание горожан по вопросу взносов на капитальный ремонт. На собрание приглашены представители АНО «ЖКХ контроль РК», НО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов РК» (ул. Кирова, 17, кабинет 101)
- 15.00 Феодосия, привокзальная площадь – Международный фестиваль «Земля добра и мира», в рамках которого состоятся выступления праздничного звонаря (Вадим Мортовой); Оркестра волынок города Крайсчёрч (Новая Зеландия); крымско-татарских коллективов «Ёсмам» и «Кара-Даг»; группы исторического шоу флагоносцев (Италия); оркестра Национальной гвардии РФ (плац-концерт)
- 16.00 Севастополь – открытие выставки «Севастополь в изобразительном искусстве» (музей им. М.П. Крошицкого, пр. Нахимова, 9)
Крым. Другие новости 14.03.18
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