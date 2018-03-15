16 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16.03.2018, пятница

08.00 Севастополь – аппаратное совещание председателя городского правительства Гладкова В.В. с департаментом общественных коммуникаций (ул. Ленина,2)

10.30 Симферополь – открытие фотовыставки «Крым: все только начинается», посвященной четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией (Госсовет Крыма, улица Карла Маркса, 18)

11.00 Симферополь – торжественное собрание, посвященное Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией (Госсовет Крыма, улица Карла Маркса, 18)

11.00 Симферополь – пресс-конференция, посвященная визиту финской делегации в Крым. Изменились ли представления о Крыме в Финляндии за последние четыре года? Как представляли себе Крым члены делегации и оправдались ли их ожидания? Есть ли у финской общественности планы по дальнейшему сотрудничеству с Крымом, и в чем они заключаются? Участники: председатель русско-финской ассоциации дружбы между Россией и Финляндией, правозащитник Дарья СКИППАРИ-СМИРНОВ; финский правозащитник Йохан БЕКМАН (ул. Севастопольская,8)

11.40 Ялта – Уроки истории «Весна в истории Ялты» к 4-ой годовщине Крымской весны и 180-летию присвоения Ялте статуса уездного города (МКУК «Ялтинский историко-литературный музей», ул. Пушкинская, 5)

12.00 Севастополь – III тур городского творческого проекта «Таланты Севастополя» (КК «Корабел» ул. Рабочая, 2)

14.00 Симферополь – пресс-конференция на тему: «Премьера симфонической фантазии «Крым» из Испании», которая состоится 17 марта в исполнении Академического симфонического оркестра Крымской филармонии. Какова цель проекта? Кто принимает в нем участие? Какую роль играет музыка в культурном обмене между разными странами? Участники: испанский композитор и дирижер Юрий ЧУГУЕВ; депутат Судакского городского совета Владимир БОЛТУНОВ (ул. Севастопольская, 8)

14.00 Симферополь – открытие выставки ко Дню Общекрымского референдума и 235-летию присоединения Крыма к Российской империи, на которой будут представлены документальные материалы, фотографии и книги из фондов ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» о событиях, происходивших в Крыму во время проведения Общекрымского референдума в марте 2014 года. В мероприятии примут участие: руководство Государственного комитета по делам архивов Республики Крым, Государственного архива Республики Крым, архивисты, историки, краеведы, студенты крымских ВУЗов (ул. Павленко, 1а, госкомитет по делам архивов РК)

15.00 Феодосия – соревнования по силовому экстриму «Богатырь Крыма – 2018» (участники сборная Республики Крым и сборная Ростовской области) (Привокзальная площадь)

15.00 Севастополь – Городская молодёжная акция «Вместе навсегда!», посвященная IV годовщине возвращения города Севастополя в Россию (площадка перед Памятником затопленным кораблям)

16.00 Керчь – Торжественное собрание, посвящённое референдуму (ул, Орджоникидзе,88, ДК «Корабел»)

16.30 Севастополь – заседание Общественного Совета при Главном управлении культуры города Севастополя (ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51)

17.00 Евпатория – флешмоб «Голоса Крыма» в рамках музыкального проекта «Крым. Россия. Навсегда» (Театральная площадь)

19.00 Севастополь – городской праздничный концерт, посвященный 4-й годовщине воссоединения Севастополя и Крыма с Россией (пл. Нахимова)

20.00 Феодосия – праздничный салют

21.00 Евпатория – праздничный салют

Крым. Другие новости 15.03.18

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