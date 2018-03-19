20 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.03.2018, вторник

08.00 Севастополь – аппаратное совещание председателя городского правительства Гладкова В.В. с департаментом общественных коммуникаций (ул. Ленина,2)

11.00 Симферополь – пресс-конференция, приуроченная к Международному дню лесов, который отмечается ежегодно 21 марта. На мероприятии будут подведены итоги работы Министерства экологии и природных ресурсов РК в лесохозяйственной и лесовосстановительной сферах за 2017 год и представлены планы по развитию лесного хозяйства на 2018 год. Каково состояние крымских лесов? Какие меры предпринимают лесохозяйственные предприятия для сохранения и защиты лесов на полуострове? Участники: заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма – заместитель главного государственного инспектора РК Сергей КОМПАНЕЙЦЕВ (ул. Севастопольская, 8)

12.30 Севастополь – патриотический проект для школьников «Корабли на параде» (КК «Корабел», ул. Рабочая, 2)

14.00 Симферополь – пресс-конференция, на которой будет обсуждаться открытие «Дома предпринимателя» в Крыму, а также состоится презентация портала малого и среднего предпринимательства (МСП) и инновационной деятельности в Республике Крым. Участники: Наталья Чабан – министр экономического развития Республики Крым; Дмитрий Зеленский – директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма; Валентина Аленина – директор Фонда микрофинансирования предпринимательства Крыма; Владислав Боул – директор Гарантийного фонда поддержки предпринимательства (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

14.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Итоги работы корпуса общественных наблюдателей на выборах президента РФ в Крыму». Более 3600 общественных наблюдателей работали на избирательных участках Республики Крым 18 марта, в день выборов президента РФ. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы общественных наблюдателей от общественной палаты РК. Участники: председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий ИОФФЕ; член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Региональной общественной организации «Инкишаф» Эскендер БИЛЯЛОВ; председатель Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Олег ЩЕРБАКОВ; заместитель председателя комиссии по вопросам образования, науки и патриотического воспитания Общественной палаты Республики Крым Анжелика ЛУЧИНКИНА (ул. Севастопольская, дом 8)

14.30 Симферополь – заседание Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма (ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)

15.00 Симферополь – заседание комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета Крыма (ул. Карла Маркса, 18, каб. 526)

Крым. Другие новости 19.03.18

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