21 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.03.2018, среда

08.00 Севастополь – Аппаратное совещание председателя городского правительства Гладкова В.В. с департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления (ул. Ленина,2)

09.30 Севастополь – Пресс-конференция председателя постоянного комитета по экономике Заксобрания Севастополя Лобач Т.Г. (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства города Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

10.00 Симферополь – Литературные чтения «Мир Исмаила Гаспринского» (ул. Самокиша,8, Республиканская крымско-татарская библиотека им. И. Гаспринского)

11.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Заксобрания (ул. Ленина,3, каб. № 25 ЗС)

11.00 Симферополь – Заседание комитета по труду, соцзащите, здравоохранению и делам ветеранов Госсовета Крыма (ул. Карла Маркса, 18,каб. 322)



14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

15.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания (ул. Ленина,3, каб. № 12 ЗС)

14.00 Симферополь – Итоговая пресс-конференция за 2017 год департамента ЗАГС Министерства юстиции РК (ул. ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126)

16.00 Севастополь – Заседание комиссии по наградам Заксобрания (ул. Ленина,3, каб. № 25 ЗС)

16.00 Керчь – Первый открытый республиканский турнир по боксу среди юношей памяти тренера-преподавателя В. В. Дубина. (ул. Орджоникидзе, 86, ДК «Судостроитель»)

18.00 Севастополь – Ежегодное собрание федерации альпинизма и скалолазания Севастополя (ул. Ленина, каб. №13)

18.30 Евпатория – Финал конкурса «Всемирный день поэзии» (ул. Демышева, 129, Евпаторийская школа искусств)

Крым. Другие новости 20.03.18

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