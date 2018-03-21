22 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.03.2018, четверг

08.00 Севастополь – Аппаратное совещание председателя городского правительства Гладкова В.В. с Департаментом общественной безопасности (ул. Ленина,2)

09.00 Севастополь – Заседание правительства (ул. Ленина, 2, большой зал)

12.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания города (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

14.00 Севастополь – Заключительное обсуждение проекта реконструкции Парка Победы с участим представителей городского правительства Севастополя, подрядчика, общественных организаций города (Парк Победы)

14.00 Евпатория – Творческая встреча c лауреатом золотой медали «Василий Шукшин», Всероссийской литературной премии им.Н.С. Гумилева, заслуженным деятелем искусств Крыма, членом Союза писателей России Ольгой Ивановой (ул. Братьев Буслаевых, 25)

14.00 Ялта – Открытие выставки учащихся МКОУ ДО «Ялтинская художественная школа им. Ф.А. Васильева»: «Любимый город глазами детей» (МКУК «Ялтинский историко-литературный музей», ул. Пушкинская, 5)

14.50 Севастополь – Рабочая поездка по округу председателя Заксобрания Екатерины Алтабаевой (ул. Челнокова,12)

15.00 Севастополь – Городская конференция «Экология и природопользование: прикладные аспекты», посвященная 100-летию юннатского движения (ФГБУН ИМБИ, пр. Нахимова, 2)

15.45 Симферополь -Пресс-конференция в формате видеомоста Санкт-Петербург-Симферополь-Псков-Астрахань-Тюмень генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина Александра ВЕРШИНИНА с главными редакторами средств массовой информации Симферополя, Пскова, Астрахани, Тюмени. Участники в Симферополе: заместитель председателя Госкомитета по делам архивов РК Татьяна ШАРОВА; председатель Союза журналистов РК Андрей ТРОФИМОВ; директор Крымского этнографического музея Юрий ЛАПТЕВ (ул. Севастопольская,8)

18.45 Феодосия – Открытие Феодосийского театрального фестиваля (Фойе 2 этаж ФГДК, пр. Айвазовского,7)

Крым. Другие новости 21.03.18

В Симферополе отмечают странную тенденцию при регистрации браков. / Россия не заметит, а Украина обнищает – договор об экономических отношениях разорван. / Крымчане будут снабжать помидорами Югру, хотя самим не хватает. Читать дальше

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