15 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.05.2018, вторник

09.00 Севастополь – III Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по легкой атлетике (ГБУ «СШ № 6», ул. Частника, 87)

10.00 Севастополь – Пленарное заседание Заксобрания (ул. Ленина,3)

11.00 Симферополь – Заседание Комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям (ул. Карла Маркса, 18, каб. 429)

11.00 Евпатория – День открытых дверей для социально незащищенных слоев населения к Международному дню семьи (Интернациональная улица, 17)

11.15 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная празднованию Всероссийского Дня предпринимателя (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

12.00 Керчь – Торжественное открытие Крымского моста с участием президента РФ Владимира Путина (Крымский мост)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Симферополь, посвященная началу Рамадана и связанного с ним поста (ул. Севастопольская, 8)

14.30 Симферополь – Заседание комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия (ул. Карла Маркса, 18, каб. 429)

Крым. Другие новости 14.05.18

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