16 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16.05.2018, среда

05.30 Керчь – Открытие движения по Крымскому мосту

09.30 Севастополь – Пресс-конференция депутата Заксобрания Горелова В.Н. (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

10.00 Керчь – Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой (городская набережная)

10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

10.00 Евпатория – Чемпионат России по акватлону 2018 года (пгт. Заозерное, улица Аллея Дружбы, 1, ЦС «Эволюция»)

11.00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии по бюджету Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Повышение уровня правовой культуры и грамотности, защиты и поддержки льготных категорий граждан, проживающих на территории РК, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями, предпринимателей-инвалидов» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

12.00 Ялта – I-й Отборочный тур фотоконкурса «Алупкинская краса» (г. Алупка, ул. Братьев Говыриных, 15)

13.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания (ул. Ленина,3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Турнир по скалолазанию ко Дню детства и юности (ФГКОУ СОШ №8, ул. Ген. Лебедя, 26)

15.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 12 ЗС)

15.00 Симферополь – Лекция «КОЧЕВНИКИ ЭПОХИ ПАЛЕОМЕТАЛЛА: БРОНЗОВЫЙ ВЕК В КРЫМУ» из цикла «Открытая археология» (ул. Гоголя, 14, Голубой зал Центрального музея Тавриды)

18.30 Симферополь – Творческая встреча с художником, мастером песочной анимации Ксенией Симоновой (ул. Киевская 139а)

19.00 Севастополь – Открытие фестиваля «Победили вместе» ( ул. Ленина, 25)

19.00 Севастополь – Лекция «Военно-арестантские роты и их роль в первой обороне Севастополя» из цикла публичный лекций «Первая оборона Севастополя (1854-1855 гг.)» (ул. Набережная Корнилова, 1, здание СевГУ, аудитория 15)

Крым. Другие новости 15.05.18

Нефтетрейдеров оштрафуют на миллиард за грабеж крымчан. / Американский музей Холокоста возмутился отношением Украины к нацистам и евреям. / В Бахчисарайском районе создадут этнокультурный центр. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»