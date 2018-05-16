российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 мая 2018, 16:01 мск

Новости Крым

Анонсы событий,

Новости дня, Анонсы

17 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.05.2018, четверг

  • 08.00 Севастополь – Рабочая встреча с главами муниципальных образований (ул. Ленина, 2)
  • 09.00 Севастополь – Заседание правительства (ул. Ленина, 2)
  • 09.30 Севастополь – Открытие Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы учёта и управления в условиях информационной экономики» (СевГУ, центр «Фесто», ул. Университетская,33)
  • 10.00 Евпатория – Кубок России по тхэквондо ( пгт. Заозерное, ул. Аллея дружбы, 1, ЦС «Эволюция)
  • 11.00 Симферополь – Пресс-конференция генерального директора ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяны Умрихиной (ул. Севастопольская,8)
  • 12.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
  • 14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
  • 14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)
  • 14.00 Севастополь – Финальный «золотой матч» Фестиваля девичьего футбола (ул.Брестская, 21, ФК «Севастополь»)
  • 15.00 Симферополь – Заседание Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК ( ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)
  • 19.00 Симферополь – выставка «Насквозь» в рамках photoФЕСТа 299792458м/с (СКОРОСТЬСВЕТА) (ул. Ленина,12)

Крым. Другие новости 16.05.18

В Крыму сменился министр ЖКХ. / «Пережил фашистов, но пал перед МЧС»: в Ялте закрывают старейший кинотеатр. / Захарова рассказала украинским силовикам, где искать измену. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Анонсы, Юг России, Россия,

Новости партнеров