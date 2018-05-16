17 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.05.2018, четверг

08.00 Севастополь – Рабочая встреча с главами муниципальных образований (ул. Ленина, 2)

09.00 Севастополь – Заседание правительства (ул. Ленина, 2)

09.30 Севастополь – Открытие Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы учёта и управления в условиях информационной экономики» (СевГУ, центр «Фесто», ул. Университетская,33)

10.00 Евпатория – Кубок России по тхэквондо ( пгт. Заозерное, ул. Аллея дружбы, 1, ЦС «Эволюция)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция генерального директора ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяны Умрихиной (ул. Севастопольская,8)

12.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

14.00 Севастополь – Финальный «золотой матч» Фестиваля девичьего футбола (ул.Брестская, 21, ФК «Севастополь»)

15.00 Симферополь – Заседание Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК ( ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)

19.00 Симферополь – выставка «Насквозь» в рамках photoФЕСТа 299792458м/с (СКОРОСТЬСВЕТА) (ул. Ленина,12)

Крым. Другие новости 16.05.18

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