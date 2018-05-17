18 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18.05.2018, пятница

09.00 Евпатория – Траурный митинг и возложение цветов к памятнику ко Дню депортации крымско-татарского народа из Крыма (сквер памяти депортированных)

10.00 Ялта – Открытое первенство Крыма (четырёхборье) по полиатлону (ул. Бирюкова, 2а, стадион «Авангард)

10.00 Севастополь – Праздничное шествие «Дети Севастополя – будущее России» (городское кольцо)

10:00 Симферополь – Заседание комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике ГК Крыма (ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню памяти жертв СПИДа (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

14.00 Симферополь – Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню травматолога (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

14.00 Керчь – Республиканский турнир по боксу среди юношей 2004-2005 г.р. памяти тренера-преподавателя Геннадия Корецкого (ул. Орджоникидзе, 88)

14.30 Симферополь – 14:30 – Заседание Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма ( ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)

19.00 Севастополь – Международная акция «Ночь музеев» (ГБОУ ДО «ЦТКСЭУМ», ул. Н.Музыки, 5)

20.00 Евпатория – Акция «Зажги свечу в своем сердце» (Театральная площадь)

Крым. Другие новости 17.05.18

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