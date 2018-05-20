21 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.05.2018, понедельник

10.00 Евпатория – Юношеский турнир по теннису «Первенство Керкинитиды» (ул. Полупанов,25)

12.00 Симферополь – Заседание комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма ( ул. Карла Маркса, 18, каб. 429)

13.30 Симферополь – брифинг на тему «Развитие науки в Крыму» с участием главы РК Сергея АКСЕНОВА и президента РАН Александр СЕРГЕЕВ (ул. Севастопольская, 8)

14:30 – Заседание комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма ( ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)

15.00 Симферополь – Расширенное заседание мониторинговой группы по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму ( ул. Карла Маркса, 18, каб. 322)

16:30 – Заседание комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ресурсам Госсовета Крыма ( ул. Карла Маркса, 18, каб. 429)

Крым. Другие новости 19.05.18

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