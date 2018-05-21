22 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.05.2018, вторник

10.00 Симферополь – Заседание комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов ГК Крыма (ул. Карла Маркса,18, каб. 322)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция «Награждение победителей Всероссийского конкурса «Твори закон на благо общества» в рамках общеобразовательной программы «Юный правозащитник», реализуемой Генпрокуратурой РФ совместно с МДЦ «Артек» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126)

12:00 – Заседание комитета Госсовета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (ул. Карла Маркса,18, каб. 322)

12.00 Керчь – торжественная церемония открытия научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка» (городская набережная)

14:00 – Заседание комитета Госсовета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту (ул. Карла Маркса,18, каб. 429)

15.00 Севастополь – Заседание рабочей группы по вопросу проведения Квеста «Командно-ролевая игра по Большой Севастопольской тропе «Формирование партизанского отряда» (ул. Ленина, 2, большой зал)

16.00 Заседание комитета Госсовета Крыма по законодательству (ул. Карла Маркса,18, каб. 322)

16.00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь – Оттава на тему «Крым в международном контексте» (ул. Севастопольская,8)

16.00 Севастополь – Пресс-конференция по случаю открытия XXVII МКФ «Золотой Витязь» (Гостиница «Севастополь», пр. Нахимова, д. 8)

19.00 Севастополь – Торжественная церемония открытия XXVII МКФ «Золотой Витязь» (театр им. А.В. Луначарского, пр. Адмирала Нахимова, 6)

Крым. Другие новости 21.05.18

В Симферополе призвали «разбандерить» богатеньких крымчан-предателей. / В Ялте из окна поликлиники упал пациент. / В Крыму потребовали от МИД РФ освободить экипаж «Норда» из украинского плена. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»