23 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23.05.2018, среда

10.00 Симферополь – Заседание восьмой сессии Госсовета РК (ул. Карла Маркса,18)

10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция: «Контроль за качеством продукции животноводства и птицеводства в РК» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126)

12.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания (ул. Ленина,3, каб. № 25 ЗС)

15.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Итоги работы Счетной палаты РК за 2017 год» (ул. Севастопольская, 8)

15.00 Севастополь – Круглый стол Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата» ко Дню предпринимателя (ул. Большая Морская, 34)

16.00 Севастополь – Открытие персональной выставки Анатолия Ярышкина «Квадрат Ярышкина» (ул. Репина, 21)

Крым. Другие новости 22.05.18

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