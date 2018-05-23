24 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24.05.2018, четверг

08.00 Севастополь – Рабочая встреча с главами муниципальных образований города (ул. Ленина, 2)

09.00 Севастополь – Заседание городского правительства (ул. Ленина, 2)

10.00 Севастополь – Конференция «Малый бизнес большого Севастополя» (ул. Героев Севастополя, 7)

15.00 Феодосия – «День славянской письменности и культуры» (ул. Галерейная,10, музей А. Грина)

16.00 Севастополь – Внеочередное пленарное заседание VIII сессии Заксобрания (ул. Ленина, 3)

16.30 Севастополь – Презентации концепций Исторического парка на Федюхиных высотах и первой в очереди на строительство исторической локации Loco Cimbal (Сбор в 15:45 на площади Ушакова)

Крым. Другие новости 23.05.18

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