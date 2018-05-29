29 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.05.2018, вторник

09.30 Армянск – Рабочая поездка главы Крыма Сергея Аксенова (сбор прессы: Армянск, северная промзона, Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции»)

10.00 Севастополь – Пленарное заседание Заксобрания (ул. Ленина,3)

10.00 Керчь – Ежегодный традиционный Всероссийский турнир по тхэквондо (спорткомплекс санатория «Москва-Крым» (ул. Московская, 18)

10.30 Севастополь – Возложение цветов у памятника императрицы Екатерины II, а также встреча с севастопольскими парламентариями и представителями Черноморского флота в рамках визита представителей Российского императорского дома Романовых (сквер на ул. Ленина)

11.00 Ялта – Торжественное открытие Шестых Крымско-Московских архивно-краеведческих чтений (пгт Гурзуф, ул. Набережная им. А.С. Пушкина, д. 1, конференц-зал санатория «Пушкино»)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция: «Евпатория: открытие курортного сезона 2018» (ул. Севастопольская,8)

Крым. Другие новости 28.05.18

Forbes: Крымский мост «раскачал» рынок недвижимости на полуострове. / Украина «зеркалит» российские приговоры. / Житель Севастополя сжёг свою супругу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»