30 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

30.05.2018, среда

10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

10.00 Севастополь – Депутатские слушания по отчету Контрольно-счетной палаты города «Проверка соблюдения порядка учета имущества собственности города Севастополя и ведения реестра собственности города Севастополя, а также эффективности управления и распоряжения государственным имуществом города Севастополя, закрепленным на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием «Центр эффективного использования собственности города» и его целевого использования» (ул. Ленина, 3)

10.00 Евпатория – 17 Открытый Республиканский турнир имени Эмилии Камыниной по художественной гимнастике (пгт. Заозерное, ул. Аллея дружбы, 1)

11.00 Симферополь – пресс-конференция, посвященная проекту «ПаркКино «Гагаринский» (ул. Козлова, 45 а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «О подготовке к курортному сезону-2018» (ул. Севастопольская,8)

11.30 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. 25 ЗС)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации Cимферополя Игоря Лукашева (ул. Севастопольская,8)

14.00 Симферополь – Рабочее совещание по теме «Пути профилактики национального и религиозного экстремизма в условиях новых вызовов и угроз» (ул. Карла Маркса, 18, Госсовет Крыма, каб. № 322)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. 25 ЗС)

15.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 12 ЗС)

15.00 Севастополь – Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города (ул. Ленина, 2)

15.00 Севастополь – II этап Гала-концерта и церемонии награждения победителей конкурса детского и юношеского творчества «Вдохновение» (ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 29.05.18

В Киеве убили Аркадия Бабченко. / В Крыму многоглавая «Консоль» монопольно завладела миллиардом на засыпку столичной свалки. / Президент Германии стал врагом для Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»