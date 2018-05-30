31 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

31.05.2018, четверг

09.00 Севастополь – Заседание правительства города (ул. Ленина, 2)

11.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина,3, каб. № 25 ЗС)

12.00 Севастополь – Заседание оргкомитета по подготовке и проведению в городе Севастополе мероприятий, посвященных Дню России и 235-й годовщине со дня основания города (ул. Ленина,2)

13.00 Симферополь – пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь – Санкт-Петербург на тему «Образование, наука, церковь: совместные ответы на вызовы современной цивилизации» (ул. Севастопольская, 8)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

15.00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная визиту в Крым с 28 мая по 3 июня главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны и великого князя Георгия Михайловича в связи с 235-летием со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи и подписания указа императрицы Екатерины II об основании Черноморского флота (ул. Севастопольская, 8)

15.00 Ялта – внеочередная сессия Ялтинского горсовета (Советская площадь, дом, 1)

19.00 Севастополь – Торжественная церемония закрытия МКФ «Золотой Витязь» (театр имени А.В. Луначарского, пр. Нахимова, 6)

Крым. Другие новости 30.05.18

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